РИАМО - 17 мар. Неизвестный напал на участников слушаний в Общественной палате РФ, посвященных проблеме бездомных животных, Максима Парфирьева, Александра Кулагина и Светлану Ильинскую, сообщает Федеральное агентство новостей.

Нападение было совершено около станции столичного метро «Белорусская».

«Был один нападающий, он выстрелил из газового пистолета и попал в глаза Максиму Парфирьеву», - сказал президент Центра правовой зоозащиты Александр Кулагин.

По его словам, это нападение нельзя назвать случайным. Он уточнил, что угрозы от радикальных зоозащитников начали поступать им еще накануне.

Парфирьев известен как защитник прав охотников.

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