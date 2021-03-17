РИАМО - 17 мар. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в среднем иммунитет к коронавирусной инфекции после вакцинации не формируется у 10% людей, которые сделали прививку, передает Газета.ru.

«10% населения земного шара или 10% в любом городе и населенном пункте — среднее такое число людей не реагируют на вакцинацию, не только сегодняшними вакцинами, но это касается практически всех вакцин», – сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 1».

Она отметила, что сейчас важно добиться защиты от Covid-19 для основной части населения.

По ее словам, если основная часть населения РФ будет защищена, то те 10% россиян без иммунитета, также будут защищены.

За все время пандемии в России зафиксировано свыше 4,4 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались больше 93 тыс. пациентов, выздоровели более 4 млн человек.

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Текстовая трансляция

17 МАРТА

- Иммунитет после вакцинации от Covid‑19 не формируется у 10% привитых. Если основная часть населения РФ будет защищена, то те 10% россиян без иммунитета, также будут защищены.

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- Лавров рассказал о своем здоровье после перенесенного Сovid‑19.

Специальные тесты выявили в организме максимальное количество антител к Covid-19.

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