РИАМО - 17 мар. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в среднем иммунитет к коронавирусной инфекции после вакцинации не формируется у 10% людей, которые сделали прививку, передает Газета.ru.
«10% населения земного шара или 10% в любом городе и населенном пункте — среднее такое число людей не реагируют на вакцинацию, не только сегодняшними вакцинами, но это касается практически всех вакцин», – сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 1».
Она отметила, что сейчас важно добиться защиты от Covid-19 для основной части населения.
По ее словам, если основная часть населения РФ будет защищена, то те 10% россиян без иммунитета, также будут защищены.
За все время пандемии в России зафиксировано свыше 4,4 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались больше 93 тыс. пациентов, выздоровели более 4 млн человек.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
17 МАРТА
- Иммунитет после вакцинации от Covid‑19 не формируется у 10% привитых. Если основная часть населения РФ будет защищена, то те 10% россиян без иммунитета, также будут защищены.
- Экономика Москвы может восстановиться до конца года. На сегодняшний день наиболее пострадавшими отраслями являются туристическая сфера и гостиничный бизнес.
- Названы категории пациентов, для которых вакцина от Covid‑19 менее эффективна. Вакцина от коронавирусной инфекции оказывает наименьший эффект на людей, страдающих хроническими заболеваниями и онкозаболеваниями.
- Лавров рассказал о своем здоровье после перенесенного Сovid‑19.
- Еще 505 человек выздоровели после коронавируса в Подмосковье. В столице от Covid-19 вылечились 1595 пациентов.
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- За сутки в России зарегистрировали 8 998 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 436 больных. В Москве - 1201.
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