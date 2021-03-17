РИАМО - 17 мар. В Северо-Восточном округе столицы начались работы по реконструкции малых водоемов, планируется очистить пруды, восстановить береговые линии и благоустроить прилегающие территории, сообщила пресс-служба Мосгордумы.

Рабочие начали восстанавливать береговую линию и дно Кольского пруда, данные работы планируют закончить до осени. К этому же времени планируют очистить и привести в порядок Капустинский и Лазоревые пруды. К июлю будут закончены работы по реабилитации пруда Ясный, а к концу этого года – Медведковского.

«Работы предстоят сложные. К примеру, чтобы возродить Медведковский пруд, необходимо его осушить, очистить дно и создать водоупорный слой для поддержания уровня воды. Только после этого будут облагораживать территорию», - сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он отметил, что горожане, представители управ районов Свиблово, Южное и Северное Медведково, префектуры СВАО при поддержке «Мосводостока» добились сохранения и восстановления малых водоемов в округе.

Все эти пруды находятся в долине реки Яузы. Они являются не только любимым местом отдыха жителей столицы, но и важной частью экосистемы мегаполиса.

«Реконструкция малых водоемов решает несколько задач: улучшает экологию и городскую среду, создает пространство для прогулок и занятий спортом. Пруды после реконструкции становятся украшением и гордостью районов», - подчеркнул Шапошников.