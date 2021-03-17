РИАМО - 17 мар. В столичной службе медиации работают более 200 специалистов, которые оказывают комплексную поддержку горожанам в трудной жизненной ситуации, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Подобные службы начали появляться в разных районах города с 2018 года. За это время было принято свыше 700 заявок на проведение процедуры медиации, три четверти из них удалось урегулировать.

«Почти в каждой семье случаются конфликтные ситуации или кризисы. Важно в такие моменты спокойно и взвешенно найти компромисс. Если самостоятельно решить спор не удается или конфликт затягивается, то семья может обратиться в службу медиации, где медиатор-посредник поможет разобраться в проблеме», — отметил глава департамента труда и социальной защиты населения столицы Евгений Стружак.

Он добавил, что в мегаполисе на сегодняшний день открыто 11 окружных служб медиации. Они составляют единую сеть, куда можно анонимно обратиться за помощью.

Медиация — это альтернативная процедура разрешения гражданских или семейных споров при участии посредника (медиатора). В рамках данной процедуры стороны конфликта свободно и самостоятельно, на условиях анонимности и равноправия приходят к итоговому соглашению. Попросить помощи медиатора участники конфликта могут на любом этапе.

«Чаще всего москвичи обращаются к медиаторам для разрешения конфликтов между родителями и детьми — по поводу их воспитания, образования и увлечений. Немалая доля приходится на споры по поводу бракоразводных процессов», — уточнила директор семейного центра САО Москвы Ирина Пономарева.

19 марта в мегаполисе проведут день открытых дверей служб медиации. В рамках мероприятия горожане смогут познакомиться с работой специалистов и задать им вопросы.

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