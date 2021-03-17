РИАМО - 17 мар. Следователи предъявили обвинение женщине и ее подельнику в даче вятки и посредничестве во взяточничестве в зависимости от их роли в совершенном преступлении, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Следствие установило, что в марте гражданка иностранного государства нашла себе посредника в лице мужчины 1994 года рождения. Он договорился о беспрепятственном пропуске гражданина Восточной Азии через российскую границу.

«В рамках оперативно-разыскных мероприятий при передаче сотруднику ФСБ России денежных средств в сумме 150 тысяч рублей обвиняемая была задержана», – говорится в сообщении.

В настоящее время мужчина и женщина находятся под домашним арестом, уголовное дело расследуется.