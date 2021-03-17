РИАМО - 17 мар. Гидроузлы «Трудкоммуна» и «Андреевка» планирую капитально отремонтировать в Подмосковье, по проекту работ выдано положительное заключение государственной экспертизы, сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы России.

«Трудкоммуна» и «Андреевка» – второй и третий гидроузлы Москворецкой шлюзованной системы – расположены в поселке Трудкоммунны города Дзержинский и в деревне Андреевское Ленинского округа», – говорится в сообщении.

Данные объекты были возведены в 1874-1877 годах для поддержания проектных уровней и регулировки расходов воды через плотины. На них несколько раз проводили работы по реконструкции.

Каждый гидроузел состоит из водосливной плотины и однокамерного судоходного шлюза и обслуживается ФГБУ «Канал имени Москвы».

Достоверность определения сметной стоимости работ по проекту подтвердили в Главгосэкспертизе РФ. На объектах проведут капремонт, заменят затворы судоходных и регулирующих пролетов плотин.

В ходе работ запланировано демонтировать старые затворы и утилизировать их, смонтировать новые затворы, в том числе опорно-ходовых частей и уплотнений, нанести антикоррозионное покрытие и так далее.