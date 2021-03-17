РИАМО - 17 мар. В текущем году завершат рекультивацию полигона «Царево» и капитально отремонтируют объекты здравоохранения в объединенном городском округе Пушкинский, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Ивантеевки Максимом Красноцветовым. На ней обсуждалось развитие объединенного муниципального образования – городской округ Пушкинский. Красноцветову рекомендовано принять участие в конкурсе на замещение должности главы.

«Мы завершили объединение городского округа Пушкинский, Ивантеевка и Красноармейск – это очень важные территории. В Ивантеевке вы достигли определенных результатов, обеспечили перемены - прежде всего это благоустройство, школы. Расскажите, какие вопросы ставят жители в большом городском округе Пушкинский? На чем необходимо сделать основные акценты?» - сказал Воробьев.

Красноцветов доложил, что в Ивантеевке благоустроено два сквера, обновлен городской парк культуры и отдыха. В этом году планируется привести в порядок еще три общественные территории.

«Это Центральный парк культуры и отдыха в Пушкине – планируем большую часть работ провести в 2021 году, а завершить – в 2022. Летом реконструируем Центральную площадь в Ивантеевке. Еще один объект благоустройства - лесопарковая зона «Банный лес» в городе Красноармейске. На сегодняшний день в Большом Пушкино все три эти территории очень востребованы», - отметил Красноцветов.

Он сообщил, что в 2020 году в Ивантеевке была продолжена работа по привлечению медиков. Работникам здравоохранения предоставляли квартиры, компенсацию за аренду жилья.

«Важная тема, я дал уже команду отразить это в бюджете – капремонт объектов здравоохранения в Пушкине. Прошу вас отнестись к этому предельно внимательно, чтобы стационары и поликлиники были приведены в соответствие. Очень важен темп работ и качество, чтобы эти преобразования были оперативно обеспечены», - сказал губернатор.

Воробьев также поручил контролировать завершение рекультивации полигона «Царево», которая ведется в рамках президентских проектов.

«Сейчас уже идет последняя фаза работы. Прошу вас вместе с министром экологии (зампредседателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин – ред.) убедиться, что все сделано по уму, и никаких беспокойств жителям этот полигон больше причинять не будет», - заключил Воробьев.