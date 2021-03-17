РИАМО - 17 мар. Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья поспособствал подбору иностранного покупателя для двух предприятий региона, которые располагаются в городских округах Щелково и Красногорск, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Агропромхолод» – производитель холодильного оборудования из Щелкова, специализируется на решениях по разработке, проектированию, монтажу специализированного и нестандартного оборудования для предприятий. Он заключил экспортный контракт с контрагентами из Финляндии. Покупателя на Украине нашла компания «Фирма Новелти Лтд», она производит косметическую продукцию и занимается контрактным производством декоративной косметики. Отгрузка по контрактам была произведена в марте.

«Подбор иностранного покупателя – одна из услуг подмосковного фонда поддержки ВЭД, которая позволяет региональным производителям расширить экспортные рынки», – сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что самые перспективные экспортные направления определяются производителями вместе со специалистами фонда. Далее фонд точечно ищет покупателей. По итогу поиска производители получают новые контакты и зарубежных партнеров.

Зиновьева отметила, что эта услуга предоставляется на безвозмездной основе.