РИАМО - 17 мар. Подмосковные педагоги дошли до финала профессионального конкурса «Учитель будущего», который стартовал Санкт-Петербурге, регион представляет команда педагогов «Гимназия имени Е. М. Примакова» деревни Раздоры Одинцовского городского округа, сообщает пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей».

«Из 39 тысяч участников на старте конкурса в финал вышли 99 команд – 296 учителей из 44 регионов России. То есть на одно место в финале претендовали 132 человека. Лидером по числу финалистов стал Санкт-Петербург. Также в первую пятерку вошли Кемеровская область, Чеченская Республика, Свердловская область и Ставропольский край», – сказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Он добавил, что среди команд есть опытные учителя, те, в которых несколько поколений педагогов и большое количество молодежи. Теперь командам предстоит прохождение трех очных испытаний, среди которых междисциплинарный урок, воспитательное мероприятие и участие в конференции в роли спикеров.

Финалисты - учителя начальных классов, русского языка и литературы, математики и географии. Около 50 педагогов не старше 30 лет. Большинство из них в возрасте от 31 до 55 лет, еще 12 учителей – от 56 до 70 лет. Основная доля финалистов – женщины (85%).

На финале собрались команды из всех округов России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Приволжье, Северо-Западный и Южный федеральные округа, Северный Кавказ и Центральный федеральный округ.

Подмосковье представят в финале педагог-психолог Виктория Лукшина, учитель математики Мария Пруленцова и учитель английского языка Полина Кузьменко.

Конкурс стартовал 19 ноября 2019 года. Его особенность заключается в соревновании педагогов не только в командах, но и в постпроектном сопровождении. Мероприятие реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование».

Из числа полуфиналистов и тех, кто попал в финал, сформируют сообщество «учителей будущего». Они смогут участвовать в ключевых событиях сферы образования, а также образовательных мероприятиях на базе мастерской управления «Сенеж».

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