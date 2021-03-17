РИАМО - 17 мар. Столичные следователи завершили рассмотрение дела в отношении 63-летнего жителя Подмосковья, обвиняемого в покушении на дачу взятки должностному лицу, сообщается на сайте ГСУ СК России по Москве.

По данным следствия, 3 марта 2021 года инспекторы ДПС ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве остановили для проверки автомобиль, двигавшийся по улице Молодогвардейской. В ходе нее установили, что водитель сел за руль машины с заведомо неисправной тормозной системой.

«Желая избежать привлечения к ответственности, мужчина позвонил приятелю, который приехал спустя непродолжительное время по указанному адресу и за непроведение административного разбирательства в отношении водителя автомобиля попытался передать инспекторам ДПС взятку в размере 40 тысяч рублей, в связи с чем был задержан», – говорится в сообщении.

Изобличить фигуранта дела в преступлении удалось во время предварительного следствия. Обвиняемый признал свою вину в полном объеме во время допроса.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.