РИАМО - 17 мар. Следователи Калининграда задержали 58-летнего жителя Подмосковья и 55-летнего жителя Москвы, их обвиняют в даче взятки сотруднику регионального управления ФСБ, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Калининградской области.

По данному факту возбудили уголовное дело по пунктам «а», «б» части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

«По версии следствия, 11 февраля текущего года обвиняемые в одном из кафе на площади Победы в городе Калининграде передали взятку в размере 500 тыс. рублей и 2,5 тыс. долларов США сотруднику УФСБ России по Калининградской области», - говорится в сообщении.

Взамен, как полагают следователи, мужчины намеревались добиться от правоохранительных органов покровительства деятельности одной из компаний в регионе. Сотрудник регионального управления ФСБ от взятки отказался. Передача денег проводилась под контролем УФСБ России по Калининградской области.

12 февраля мужчины попытались уехать из Калининградской области, их задержали. Сейчас им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Следствие проверяет версию о возможной причастности жителей Московского региона к совершению иных преступлений на территории столицы и Подмосковья, которые они могли совершить, представляясь сотрудниками ФСБ России.

Граждан, которые пострадали от действий этих мужчин, просят сообщить информацию в СУ СК России по Калининградской области: Калининград, улица 9 Апреля, дом 60Б, либо по телефонам: 8-911-868-25-02, 8-401-2-305-765. Звонки принимаются круглосуточно.