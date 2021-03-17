РИАМО - 17 мар. На станции метро «Косино» полицейские задержали 38-летнего жителя Орловской области, который нажал кнопку на колонне экстренного вызова и сообщил о якобы существующей угрозе, которая не подтвердилась, сообщает пресс-служба УВД на Московском метрополитене.

«В ходе проверки предметов, представляющих общественную опасность, обнаружено не было. Информация о возможно существующей угрозе не подтвердилась», - сообщает пресс-служба.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Он был в состоянии алкогольного опьянения и не мог объяснить мотивы своего поступка.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Сейчас с ним проводятся следственные процедуры.