РИАМО - 17 мар. Вертолеты Московского авиационного центра с начала мониторинга паводковой ситуации в ТиНАО совершили 5 вылетов, ситуация остается спокойной, сообщает пресс-служба комитета городского хозяйства Москвы.

Данные воздушной разведки передаются оперативным дежурным.

«В настоящее время разливов рек не наблюдается, большинство из них еще под ледяной коркой», - говорится в сообщении.

Если обнаружат опасность подтопления, доразведку проведут с помощью беспилотных летательных аппаратов.