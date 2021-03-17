РИАМО - 17 мар. Многофункциональный частный медицинский центр дентальной косметологии планируют построить на Садовнической набережной, 11 в столичном районе Замоскворечье, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

По словам руководителя департамента Сергея Левкина, сейчас на участке идет подготовка стройплощадки. Для этого придется переустроить и вынести газопровод. Также на участке ранее находился аварийный жилой дом, который уже снесли. Левкин подчеркнул, что в строительстве будут применяться самые современные технологии.

«Одна из главных задач городских властей - совершить технологический рывок и дать мощную поддержку наукоемким и промышленным предприятиям строительной отрасли, которые уже сейчас являются главными драйверами городской экономики», - отметил Левкин.

Также в составе медцентра будет работать гостиница.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 2011 года в Москве построено около 100 городских, федеральных и частных объектов здравоохранения. Среди новых зданий - 34 больничных корпуса, 48 поликлиник и 7 подстанций скорой медицинской помощи.

За 2021-2023 годы в столице планируют построить еще 70 объектов здравоохранения, включая 20 больничных корпусов, 36 поликлиник и 4 подстанции скорой помощи.