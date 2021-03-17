РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 мар. Министр физической культуры и спорта Московской области, куратор ЦУР Люберец Роман Терюшков вручил благодарности членам Общественной палаты округа, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду вечером прошло заседание Общественной палаты Люберец, на котором присутствовал и глава городского округа Владимир Ружицкий. На заседании обсуждались вопросы участия спортивной общественности в волонтерской работе и особенности развития массовых видов спорта в период пандемии Covid-19, развитие силовых видов спорта на территории Люберец и другие.

«Благодарностью министра спорта и физической культуры награждаются четыре члена Общественной палаты и депутат совета депутатов Люберец за активное участие в организации спортивно-массовых мероприятий на территории Московской области и пропаганду здорового образа жизни», - сказал председатель палаты Петр Ульянов.

Также благостностью Минспорта Подмосковья наградили пять волонтеров Люберец за оказание помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.