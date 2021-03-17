РИАМО - 17 мар. Подмосковные спасатели приняли участие в гарнизонных пожарно-тактических учениях на предприятии «Экомебель» в городском округе Дубна, они отработали действия в случае возгорания в здании, сообщает пресс-служба ГКУ «Мособлпожспас».

На учениях отрабатывались как действия и приемы при тушении огня, так и меры по эвакуации людей с пожароопасного производства.

«Возгорание» произошло в производственном цехе, расположенном на первом этаже шестиэтажного здания. Система автоматического пожаротушения сработала своевременно. Персонал предприятия в количестве 209 человек был эвакуирован, однако в здании остались два сотрудника, отрезанные условным пожаром от эвакуационных выходов», - сказал начальник Дубненского территориального управления ГКУ «Мособлпожспас» Алексей Бабенко.

Когда пожарные приехали на «вызов», то развернули оперативный штаб пожаротушения, сформировали звенья газодымозащитной службы. Члены этой службы разведали территорию, а затем нашли и вывели условных пострадавших на улицу.

Бабенко уточнил, что навыки отработаны эффективно, а пожарные на учениях действовали быстро, четко и слаженно.