РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 мар. Коммунальщики Балашихи получили почетные грамоты, благодарственные письма и подарки от Мособлдумы, главы и совета депутатов округа в честь Дня работников бытового обслуживания населения и ЖКХ, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В среду в Доме культуры «Саввино» состоялось торжественное мероприятие с участием заместителей главы администрации Балашихи Татьяны Калашниковой и Михаила Объедкова, депутата Мособлдумы Тараса Ефимова, депутатов городского совета Андрея Коровушкина и Ульяны Кондряковой. Они поздравили сотрудников управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций городского округа и вручили им награды.

«От лица главы Балашихи Сергея Юрова поздравляю вас с нашим совместным праздником! Только благодаря вам в наших домах есть свет, тепло, вода, чисто в подъездах, убрано на улицах. Хочу пожелать, чтобы каждый день вам говорили слова благодарности, чтобы вас всегда оценивали по достоинству, а ваши семьи были здоровы и счастливы», - сказала Калашникова.

Она вручила почетную грамоту главы Балашихи механику УК «Квартал-2005» Владимиру Паршуткину и благодарственные письма инженеру по эксплуатации УК «Жилкомсоюз» Владимиру Машкову, помощнику генерального директора УК «Квартал-2005» Наталье Фирсовой, заместителю директора по ЖКХ УК «На Новой» Ирине Лебедевой.

В рамках торжественной программы всех присутствующих поздравил с праздником Тарас Ефимов, который поблагодарил коммунальщиков за их труд, пожелал им крепкого здоровья, благополучия и благодарных жителей.

По поручению председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова он передал подарки ветеранам ЖКХ, проработавшим более 40 лет в коммунальной сфере. Среди награжденных были директор ООО «Созидание» Надежда Ковш, генеральный директор ООО «Квартал-2005» Нина Титова и специалист по охране труда Валерий Шабельский.

Шабельский окончил с отличием Высшее военно-морское инженерное училище в Царском селе. Служил инженером-механиком на кораблях Балтийского и Северного флотов, работал в системе морской космической разведки инженером-испытателем, с 2003 года и по настоящее время работает в УК «Квартал-2005» специалистом по охране труда. Недавно издал книгу своих стихов.

Лучшим специалистам отрасли также вручили благодарственные письма от совета депутатов Балашихи.

Большим музыкальным подарком для всех присутствующих стал праздничный концерт с участием народного артиста России Владимира Девятова и коллективов ДК «Саввино».