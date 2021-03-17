РИАМО - 17 мар. Подмосковье получит более 198 миллионов рублей на обеспечение бесплатными лекарствами тех, кто болен коронавирусной инфекцией и лечится дома, сообщает пресс-служба Московской областной думы.

«Деньги направят на закупку лекарств для пациентов, которые лечатся дома. За ними наблюдают врачи и при необходимости выписывают рецепты на препараты, которые больные могут получить бесплатно», – сказал председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

Он добавил, что ранее российское правительство уже выделяло деньги на эти цели субъектам. Так, в ноябре прошлого года было направлено порядка 5 миллиардов рублей, из них Подмосковье получило 300 миллионов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении средств из федерального бюджета в размере 2,7 миллиарда рублей, которые будут направлены регионам на закупку лекарств.

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17 МАРТА

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