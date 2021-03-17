РИАМО - 17 мар. В отношении имущества экс-министра по вопросам открытого правительства РФ Михаила Абызова, которое находится на территории Италии, наложат арест, сообщается на сайте следственного комитета РФ.

Об имуществе обвиняемого стало известно благодаря международному сотрудничеству с компетентными органами Италии при содействии посольства Республики. Так, было установлено, что Абызов – бенефициарный собственник иностранной компании «Andulil Enterprises Limited», которой принадлежат 100% акций компании Villa il Tesoro societa Agricola s.r.l.

«На указанное юридическое лицо оформлена в собственность вилла Иль Тезоро. Это большой имущественный комплекс, включающий земельные участки, недвижимость, сельскохозяйственные постройки, склады, бассейн и другое имущество, расположенное в престижном районе области Тоскана в 15 км от морского побережья», – говорится в сообщении.

До того, как права на это имущество были приобретены, здесь находился премиальный отель. Обвиняемый в похищении денег в России, вложил их в развитие сельского хозяйства и экономику этого европейского государства. В настоящее время стоимость упомянутого имущества составляет порядка 2 миллиардов рублей.

Экс-министра по координации деятельности открытого правительства РФ Михаила Абызова и соучастников продолжают знакомить с материалами уголовного дела о хищении 4 миллиардов рублей у компаний «СИБЭКО» и «РЭС», незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32 миллиардов рублей, передаче и получении коммерческого подкупа в размере 78 миллионов рублей за содействие в незаконной предпринимательской деятельности.

На текущий момент СК направил запрос о правовой помощи для ареста имущества обвиняемого за рубежом в компетентные органы Италии.