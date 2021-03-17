РИАМО - 17 мар. По данным на март текущего года, в Подмосковье удаленно работают 65,6 тысячи человек, в этом году вступил в силу закон о дистанционной работе в РФ, сообщает пресс-служба Московской областной думы.

Комитет Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики провел расширенное заседание, на котором обсудил реализацию федерального закона.

«По данным Минтруда РФ, на сегодняшний день дистанционно работают 6% граждан страны. В пиковый период пандемии это значение достигало 11%», – отметил начальник управления развития трудовых ресурсов и охраны труда министерства социального развития Московской области Олег Юханов.

В феврале 2021 года международным кадровым агентством Kelly Services был проведен опрос соискателей из Москвы, Московской области и других регионов о том, что они думают о возвращении на работу стационарно.

Оказалось, что 70% опрошенных хотели бы вернуться в офис в формате гибридного режима работы, 39% готовы приезжать в офис только ситуативно, 31% хотели бы работать 2-3 дня в неделю в офисе и оставшиеся дни из дома.

Кроме того, в Мособлдуме подчеркнули, что по состоянию на март уровень регистрируемой безработицы по Московской области составляет 2,77% (по Российской Федерации – 5,9%). Численность безработных, состоящих на учете в службах занятости – 114 719 человек.

Председатель комитета Андрей Голубев отметил, что развитие дистанционной занятости особенно важно для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Это позволяет вовлекать их в трудовой процесс.

Комитет во II-III кварталах 2021 года проведет мониторинг закона о квотировании рабочих мест. Участники заседания отметили, что для трудоустройства инвалидов необходимо рассмотреть возможность организации квотируемых рабочих мест на удаленке.

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Текстовая трансляция

17 МАРТА

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