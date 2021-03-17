РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 мар. Министр физической культуры и спорта Московской области, куратор ЦУР Люберец Роман Терюшков поучаствовал в заседании Общественной палаты округа, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду вечером прошло заседание Общественной палаты Люберец, на котором присутствовал и глава городского округа Владимир Ружицкий. На заседании обсуждались вопросы участия спортивной общественности в волонтерской работе и особенности развития массовых видов спорта в период пандемии Covid-19, развитие силовых видов спорта на территории Люберец и другие.

«Администрация, мы, как правительство, советы депутатов, общественные организации нацелены на одно: чтобы нашим жителям было комфортно, хорошо выходить в благоустроенный двор, в отремонтированный подъезд, ездить на хорошем транспорте. Понятно, что все объять невозможно, 2020 год был очень тяжелым. По Московской области мы смотрели, считали, что 60 миллиардов рублей из бюджета было привлечено на борьбу с Covid-19 и создание коек, выплаты врачам и наборы», - сказал Терюшков.

Он отметил, что за последние семь лет в Подмосковье построили 200 объектов спорта.

По словам главы Люберец, Общественная палата - это арбитр, который дает оценку работе администрации, также является неким мостиком между властями и жителями.