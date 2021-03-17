РИАМО - 17 мар. В центре развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ состоится фестиваль трансформационных игр, среди которых «Самосаботаж», «Путь сознательного выбора» и другие, сообщается официальном сайте мэра Москвы.

Участники смогут восстановить свои эмоциональные силы, а также отыскать ответы на важные вопросы. В этом и других начинаниях им помогут психологи.

«Работа над внутренними ограничениями не менее важна при профессиональном развитии или открытии своего дела, чем образовательные курсы. Центр регулярно проводит мероприятия по личностному развитию. За все время было организовано 317 событий, которые посетили более 78 тыс. человек», — отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Фестиваль представит тематические столы, среди которых «Самосаботаж», «Путь сознательного выбора», «Остров сокровищ», «Арт-терапия: я и мой стресс», «От удачи к успеху». Продолжительность игры составляет от 1 до 3 часов. Ведущими станут психологи профориентационного центра, которые проработают некоторые запросы, включая потерю интереса к работе, эмоциональное выгорание, реализацию мечты и другие.

Регистрация на мероприятие, которое состоится 18 марта в павильоне «Арт. Техноград», доступна по ссылке, число участников ограничено.