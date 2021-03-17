РИАМО - 17 мар. Днем в среду на всех автоматических станциях контроля загрязнения атмосферы в Москве было зарегистрировано повышение концентраций взвешенных частиц РМ10, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

По данным станций Мосэкомониторинга, повышенные значения взвешенных частиц наблюдались по всей территории мегаполиса. А к 17 часам концентрации уже не превышали норму.

«Передвижной экологической лабораторией отобраны пробы взвешенных частиц для проведения элементного анализа и выявления состава пыли», - говорится в сообщении.

Одним из вероятных источников повышения концентраций РМ10 могут являться пыльные бури в других странах мира и регионах РФ.

Подобные ситуации не являются уникальными. Например, в 2014 году в Лондон ветер принес песок из пустыни Сахары. Пустынные пески также часто оказываются на евразийском континенте.

Последние несколько дней в мире отмечаются сильные песчаные и пылевые бури. Они зафиксированы в Саудовской Аравии и Катаре, Китае, южных и юго-восточных областях РФ, западных областях Казахстана.