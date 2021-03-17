РИАМО - 17 мар. Особенный рок-н-ролльный поезд можно увидеть со среды на Сокольнической линии столичной подземки, сообщает пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Тематический поезд посвящен 35-летию российского акробатического рок-н-ролла.

«Здесь все о пионерах рок-н-ролла, развитии этого вида спорта, а также соревнованиях и трофеях российских спортсменов», - говорится в сообщении.

Кроме того, на станции «Воробьевы горы» работает историческая выставка в честь юбилейной даты.