РИАМО - 17 мар. Особенный рок-н-ролльный поезд можно увидеть со среды на Сокольнической линии столичной подземки, сообщает пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Тематический поезд посвящен 35-летию российского акробатического рок-н-ролла.
«Здесь все о пионерах рок-н-ролла, развитии этого вида спорта, а также соревнованиях и трофеях российских спортсменов», - говорится в сообщении.
Кроме того, на станции «Воробьевы горы» работает историческая выставка в честь юбилейной даты.
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