РИАМО - 17 мар. Гендиректор компании «Аэрофлот» Михаил Полубояринов считает, что международное авиасообщение может восстановиться в 2024 году, до этого времени уровень доковиидных перевозок может не восстановиться, передает Федеральное агентство новостей.

Он подчеркнул, что достичь уровня авиаперевозок 2019 года раньше вряд ли получится.

«Что касается международного рынка, то наш прогноз, который был сделан в конце прошлого года, не совсем, наверное, оправдывается», — отметил Полубояринов.

Он отметил, что внутренний рынок авиаперелетов может восстановиться уже в 2022 году.

Ранее Россия продлила запрет на авиасообщение с Великобританией до 16 апреля. Причиной этому стала эпидемиологическая ситуация в стране, там в конце прошлого года выявили «британский» штамм коронавируса.

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17 МАРТА

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