РИАМО - 17 мар. В столичной подземке значительно увеличился объем рекламы медицинских центров и лекарств, эксперты связывают это с возросшим вниманием людей к своему здоровью. Об этом сообщает официальный партнер Московского метрополитена - рекламный маркетплейс NEBO.Digital.

«Объем затрат на размещения в Московском метрополитене клиентов в категориях: лекарства, БАДы, медицинские центры, клиники, диагностические центры, стоматология вырос на 35% в 2020 году в сравнении с 2019-м и продолжает расти в 2021 году», - отметили в компании.

Так, особенно активно рекламодатели продвигают противовирусные препараты и защитные профилактические средства. Для рекламы используются все форматы: стикеры, мониторы и лайтбоксы.

«Если раньше реклама товаров и услуг для здоровья была точечной и традиционно проходила только в преддверии осенне-зимнего периода, то сейчас частота и период размещений значительно увеличились. Этот тренд начался в 2020 году и активно развивается в 2021-м. Компании меняют стратегию с учетом новой реальности. Люди сегодня пристально следят за здоровьем и активно взаимодействуют с рекламой», - сказала коммерческий директор NEBO.Digital Вероника Бордунова.

Как отметили в компании, московское метро - один из наиболее популярных рекламных каналов с качественным контентом. Длительность среднего контакта рекламного сообщения с потребителем составляет порядка 40 минут.

Ранее в Москве подсчитали количество рекламных носителей на улицах. По данным городского департамента СМИ и рекламы, на московских улицах эксплуатируется более 3 тысяч рекламных щитов, свыше 700 рекламных медиаповерхностей и 2,7 тысячи иных отдельно стоящих рекламных конструкций.

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