РИАМО - 17 мар. С 21 по 26 мая в Пермском крае пройдут XX молодежные Дельфийские игры России, творческую делегацию Подмосковья представят 35 детей – учеников детских школ, искусств и студенты колледжей, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Конкурсанты выступят в 17 номинациях: фортепиано, скрипка, сольное народное пение, флейта, изобразительное искусство, эстрадное пение, академическое пение, баян/аккордеон, балалайка, художественное чтение, саксофон, медные духовые инструменты (труба), художественные ремесла, классическая гитара, домра, кулинарное искусство и классический танец.

«В номинации «Классический танец» Подмосковье примет участие впервые. Свое мастерство продемонстрируют студентки Красногорского филиала Московского Губернского колледжа искусств Мария Ткачева и Анна Красникова», – говорится в сообщении.

Вновь поборются за призовые места 8 участников и призеров XIX молодежных Дельфийских игр.

Дельфийские игры – это комплексные соревнования молодых деятелей искусства высокого уровня мастерства. Масштабное мероприятие проводится ежегодно в разных российских регионах в целях выявления и поддержки творчески одаренных детей и молодежи.

В состав профессионального жюри Дельфийских игр входят выдающиеся деятели культуры и искусства, ведущие исполнители современности, преподаватели музыкальных вузов страны.

Победители получают золотые, серебряные и бронзовые медали, а также дипломы.

На протяжении последних лет Московская область входит в пятерку сильнейших команд Дельфийского рейтинга.