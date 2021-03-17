РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 мар. День открытых дверей для учащихся подшефных образовательных учреждений прошел в Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского Росгвардии в Балашихе, ученики гимназии №1, школ №№16, 21 и 25 познакомились с военной техникой и работой кинологического центра, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Ознакомительные мероприятия в стенах дивизии проводят ежегодно в рамках военно-патриотической акции «Дни Росгвардии».

«Ребятам предоставили возможность познакомиться с военной техникой, благодаря которой войска правопорядка успешно выполняют задачи на территории России и за ее пределами. Помимо этого, гости ознакомились с кинологическим центром, физкультурно-оздоровительным комплексом и бытом военнослужащих», - сказал исполняющий обязанности заместителя командира дивизии по работе с личным составом Евгений Кужим.

Ребята побывали на экскурсии в музее истории воинской славы, посетили аллею героев дивизии имени Ф.Э. Дзержинского, познакомились с выставкой «Оружие Победы», посмотрели фильм о Росгвардии, посетили казарменное расположение и пообщались с военнослужащими.

По словам учителя гимназии №1 микрорайона Железнодорожный Оксаны Доскалюк, в первую очередь важен воспитательный аспект этого мероприятия, поскольку нынешнее поколение не охотно стремится в армию.

«Такие встречи способствуют тому, что ребята испытывают гордость за страну, осознают, что они мужчины, что они сильный пол и должны выбирать мужскую профессию и служить в армии. Наш сегодняшний визит должен вызвать у мальчишек желание идти защищать родину и даже связывать свою жизнь с этой профессией», - подчеркнула Доскалюк.

В стенах гимназии проведут занятие, где ребятам предстоит поразмышлять на тему «После визита в дивизию Ф.Э. Дзержинского я…», поскольку старшеклассники стоят перед выбором профессии.