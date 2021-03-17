РИАМО - 17 мар. Новую точку сбора вещей для бездомных в столичном баре «Стрелка» открыла благотворительная организация «Ночлежка», сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Туда можно принести одежду в хорошем состоянии, продукты быстрого приготовления или работающую технику», – говорится в сообщении.

С лета 2020 года микроавтобус с водителем развозит еду для бездомных. Транспорт организации выделил Дептранс столицы. Ежедневно с помощью таких обедов от голода спасается свыше 100 человек.

«Ночлежка» - старейшая благотворительная организация, которая помогает бездомным в Санкт-Петербурге и Москве.