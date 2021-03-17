РИАМО - 17 мар. Загруженность столичных дорог в настоящий момент составляет 8 баллов из 10 возможных, но уже к 20:00 плотность движения снизится до 6 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Самая сложная ситуация наблюдается сейчас в центре города. Пробки зафиксированы на Кремлевской, Москворецкой, Берниковской набережных. Стоят Земляной вал, Садовое кольцо, Марксистская улица.

Заторы образовались на Третьем транспортном кольце, на юго-западе и юго-востоке МКАД.

К 20:00 плотность движение снизится до 6 баллов, а к 21:00 до 4 баллов.