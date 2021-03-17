РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 мар. В текущем году в Балашихе планируют установить несколько светофоров, один из них появится на пересечении Объездного шоссе и улицы Мира, сообщил начальник управления транспорта, дорог и связи администрации округа Михаил Поликанов.

В среду в здании отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» начальник Госавтоинспекции округа подполковник полиции Александр Лобойко подвел итоги оперативно-служебной деятельности отдела за 2,5 месяца текущего года. На мероприятии также присутствовал заместитель начальника РЭО ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» майор полиции Александр Давыдов.

«Первый светофорный объект, установку которого мы рассмотрели после очередного ДТП - пересечение Объездного шоссе и улицы Мира. РЖД реконструировало станцию Горенки, в результате чего сильно увеличился пассажиропоток, поэтому было принято решение установить здесь светофор для безопасности дорожного движения», - сказал Поликанов.

Он добавил, что также там планируют обустроить все подходы к пешеходному переходу и нанести необходимую разметку для безопасного пересечения данной четырехполосной улицы.

По его словам, при принятии решения об установке светофоров учитывают аварийность на соответствующем участке дороги и интенсивность движения транспорта и пешеходов.

В ходе мероприятия Лобойко отметил, что они вышли с предложением также установить светофоры на двух участках: в районе проспекта Жуковского недалеко от тоннеля в микрорайоне Железнодорожный в сторону Балашихи и на пешеходном переходе на Звездной улице в районе дома №10.