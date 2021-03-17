РИАМО - 17 мар. Врач-психотерапевт АО «Медицина», член Российской профессиональной психотерапевтической лиги Михаил Кумов рассказал, что щебетание птиц и солнечная погода могут навести на женщину, которая подвержена депрессии, не радость, а грусть, сообщает Nation News.

По словам специалиста, как правило, весенняя депрессия и состояние опустошенности появляются из-за истощения организма и проблем, которые накопились.

«Многие этой зимой перенесли новую коронавирусную инфекцию, обычную простуду, на протяжении всего года находились в затяжном стрессе и повышенной тревожности — все это, словно снежный ком может навалиться на нас весной и стать причиной угнетенного состояния», – сказал Кумов.

Он добавил, что женщины подвержены весенней депрессии больше, чем мужчины. Это связано с высокой эмоциональностью, впечатлительностью, более подвижной психикой. При депрессии у человека снижается аппетит, обостряются проблемы со сном, он испытывает постоянное беспокойство.

Кумов отметил, что названные симптомы – не повод идти к специалисту. Иногда достаточно только погулять на свежем воздухе, больше двигаться. Также стоит изменить питание, а именно снизить количество мяса, добавить в рацион больше овощей, круп, витаминных морсов. Таким образом, к началу лета человек сможет ощутить всю полноту жизни.

Если же симптомы останутся, нужно предотвратить развитие затяжной депрессии. С этим справится психотерапевт. Он разработает программу, выведет человека из замкнутого круга, вернет мотивацию двигаться вперед и радоваться жизни.

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