РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 мар. В городском округе Мытищи функционируют 4 женские консультации перинатального центра МГКБ, сообщается на странице «Перинатальный центр Мытищинской ГКБ» в соцсети «ВКонтакте».

«В городском округе Мытищи функционирует четыре женские консультаций, входящие в состав перинатального центра Мытищинской городской клинической больницы. Постановка на учет в женскую консультацию осуществляется в один день», - говорится в сообщении.

В двух женских консультациях функционируют кабинеты антенатальной охраны плода, проводится пренатальный скрининг не только жительницам Мытищ, но и городов Ивантеевка, Юбилейный, Долгопрудный, Лобня, Лосино-Петровский.