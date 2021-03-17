РИАМО - 17 мар. Никулинский районный суд Москвы вынес в отношении Никиты Воробьева, которого обвиняют в убийстве человека молотком, решение о заключении под стражу, сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции столицы.

Преступление произошло в ночь на 16 марта на улице Довженко. Обвиняемый напал на прохожего и начал пинать его ногами по голове. Затем он нанес мужчине в область головы множество ударов молотком. От травм потерпевший скончался на месте.

«Суд, выслушав мнения участников процесса, проверив представленные материалы, постановил избрать в отношении обвиняемого Воробьева Н.А. меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 мая 2021 года», – говорится в сообщении.

Ходатайство обвиняемого и защиты о заключении обвиняемого под домашний арест осталось без удовлетворения.

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