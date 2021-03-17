РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мар. Сотрудники ГИБДД подмосковного Подольска в ходе рейда выявили одного нарушителя правил перевозки детей, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

«В среду, 17 марта, отделом ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Детское кресло». За время рейда был выявлен один водитель, нарушивший требования к перевозке детей, установленные правилами дорожного движения», - говорится в сообщении.

Нарушение влечет наложение административного штрафа в размере 3 тысяч рублей.

Автомобилистов призвали заботиться о безопасной перевозке детей в салонах машин и соблюдать правила дорожного движения.