РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 мар. В городском округе Мытищи в деревне Новосельцево толщина льда на Клязьминском водохранилище составляет от 28 до 32 сантиметров, сообщается на сайте администрации горокруга.

Сотрудники подразделения ГИМС продолжают проводить замеры толщины льда на водоемах Московской области. Средняя толщина льда на водоемах Московской области составляет 28 сантиметров.

«В деревне Подрезово толщина льда на Клязьминском водохранилище, по данным службы МЧС, составляет 40 сантиметров. В деревне Сорокино толщина льда на Пироговском рукаве Клязьминского водохранилища составляет от 28 до 32 сантиметров. В деревне Новосельцево толщина льда на Клязьминском водохранилище составляет от 28 до 32 сантиметров», - говорится в сообщении.

Вызывают опасность 27 мест на водоемах в 18 городских округах, где толщина льда неоднородна и находится в пределах менее 7 сантиметров. Об этом проинформированы ЕДДС городских округов в целях доведения информации до населения.

Задействовано в патрулировании водных объектов 99 единиц техники и 346 работников поисково-спасательных формирований и сотрудников ГИМС ГУ МЧС России по Московской области.