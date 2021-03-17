РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 мар. С апреля на пешеходных переходах в Балашихе начнут наносить дорожную разметку из холодного пластика, сообщил начальник управления транспорта, дорог и связи администрации округа Михаил Поликанов.

В среду в здании отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» начальник Госавтоинспекции округа подполковник полиции Александр Лобойко подвел итоги оперативно-служебной деятельности отдела за 2,5 месяца текущего года. На мероприятии также присутствовал заместитель начальника РЭО ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» майор полиции Александр Давыдов.

«В 2020 году были отработаны все пешеходные переходы в краске. Дорожная разметка, нанесенная краской, служит около шести месяцев. Зиму она не выдерживает - разметка стирается. В связи с этим на апрель у нас запланированы работы по нанесению разметки на пешеходных переходах в холодном пластике, который позволит выдержать весь сезон 2021 года и начало 2022 года», - сказал Поликанов.

Он добавил, что на износ дорог, пешеходных переходов также влияют ямы, трещины.

«В текущем году мы очень грамотно проработали программу ремонта. Мы планируем отремонтировать около 210 тысяч квадратных метров дорог в черте города. Среди основных требований к подрядчику, помимо ремонта асфальтобетонного покрытия - нанесение дорожной разметки с использованием термопластика с большим сроком годности и увеличение гарантийных обязательств до трех лет», - заключил Поликанов.