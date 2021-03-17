РИАМО - 17 мар. Экономические показатели столицы могут вернуться к доковидному уровню уже в течение текущего года, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В этом году мы делаем осторожные прогнозы, что мы не только достигнем показателей почти по всем отраслям 2019 года, но и восполним тот недостаток роста, который мы недополучили в прошлом году», - заявил Ефимов в ходе Международного онлайн-форума «Covid-19 vs Economy: города в условиях новых глобальных вызовов». Вторая часть: Москва — города Европы и Америки.

Он отметил, что на сегодняшний день наиболее пострадавшими отраслями являются туристическая сфера и гостиничный бизнес, при этом активными темпами развивается цифровизация и интернет-торговля.

«Надеемся на массовую вакцинацию. На сегодняшний момент у нас уже более 700 тысяч человек прошли вакцинацию. Думаем, что к осени нам удастся получить вакцинирование более половины населения города, либо переболевших. Это позволит избежать появления третьей волны и позволит не выходить на те ограничения, которые были вынужденными в прошлом году», - заключил Ефимов.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

17 МАРТА

- Экономика Москвы может восстановиться до конца года. На сегодняшний день наиболее пострадавшими отраслями являются туристическая сфера и гостиничный бизнес.

- Названы категории пациентов, для которых вакцина от Covid‑19 менее эффективна. Вакцина от коронавирусной инфекции оказывает наименьший эффект на людей, страдающих хроническими заболеваниями и онкозаболеваниями.

- Лавров рассказал о своем здоровье после перенесенного Сovid‑19.

Специальные тесты выявили в организме максимальное количество антител к Covid-19.

- Еще 505 человек выздоровели после коронавируса в Подмосковье. В столице от Covid-19 вылечились 1595 пациентов.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 8 998 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 436 больных. В Москве - 1201.

- В Общественной палате предложили создать новую категорию льготных граждан — «ликвидаторы пандемии коронавируса». Указанные категории граждан могли бы иметь определенные преференции.