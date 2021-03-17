РИАМО - 17 мар. Капитальный ремонт водовода от ВЗУ-6 до микрорайона Ожерелье планируется провести в Кашире в течение двух лет ради обеспечения жителей качественной питьевой водой, также в городском округе проведут реконструкцию очистных сооружений в Богатищеве и Кокине. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Глава Каширы Дмитрий Волков доложил губернатору региона Андрею Воробьеву о реализации наиболее важных для муниципалитета проектов.

«Городской округ Кашира развивается - создана особая экономическая зона, реализован ряд проектов по благоустройству. По итогам 2020 года округ смог подняться в рейтинге-50. Вместе с тем расскажите о том, что беспокоит жителей, на чем необходимо сосредоточить усилия, чтобы люди и дальше чувствовали перемены, а качество жизни росло?» - сказал Воробьев.

Волков ответил, что одной из важных задач является реализация программы «Чистая вода».

«Мы проводили встречи с жителями и увидели болевые точки, например, в системе ЖКХ. Хочу сказать вам слова благодарности за проекты, которые вошли в госпрограмму, – ремонт двух очистных сооружений в Богатищеве и Кокине, а также водовода из Баскачей до Ожерелья, который построен в 1965 году», - сказал Волков.

Благодаря реконструкции водовода качественная питьевая вода придет в дома 20 тыс. человек. Проект планировали реализовать в 2023 году, однако Воробьев дал команду закончить работы досрочно.

«Давайте постараемся завершить все в 2022 году. Я даю поручение отдельно доложить мне по плану реализации этой программы», - сказал губернатор.

Также Волков доложил о работе центрального стадиона «Спортклуб «Кашира» имени Елисеева», который был реконструирован по губернаторской программе.

«Сейчас он (стадион - ред.) загружен. В рамках стандартов санитарной безопасности мы осуществляем там спортивные направления. У нас есть уже свои достижения - два 16-летних брата-легкоатлета Иван и Илья Афонины показывают лучшие результаты в России по своему возрасту», - отметил глава Каширы.

Также он сообщил о благоустройстве Советской улицы – этот проект победил во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В порядок привели сквер Героев Советского Союза и водонапорную башню, где сейчас располагается хлебная лавка.

Кроме того, Волков сообщил, что в текущем году в Кашире запланировано отремонтировать 30 дорог и обустроить 15 км линий освещения по программе «Светлый город».