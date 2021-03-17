РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мар. Беспородным кошкам и собакам подмосковного Подольска проведут бесплатную вакцинацию от бешенства, также горожане смогут записать животных на бесплатную кастрацию, сообщается в Instagram-аккаунте «Кабинет ветеринарной медицины».

«Кабинет ветеринарной медицины проводит бесплатную вакцинацию против вируса бешенства беспородным собакам и кошкам. Также в учреждении проводится бесплатная кастрация беспородным котам весом до 3 килограммов. Для того, чтобы попасть на процедуру, необходимо предварительно записаться за 7-10 дней до вакцинации. Также следует дать питомцу препарат от гельминтов. Ветеринарный паспорт приобретается отдельно в клинике, либо в зоомагазине», - говорится в сообщении.

Количество вакцин от бешенства ограничено.

Владельцам котов при кастрации следует приобрести защитный воротник. Операцию выполняет ветеринарный врач-хирург 1 категории Сергей Кощавский.

Кабинет ветеринарной медицины находится по адресу: улица Кирова, дом 68. Телефон: 8(925)332-06-03.