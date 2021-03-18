РИАМО - 18 мар. Гжель - родина знаменитого сине-белого фарфора, которая находится в Раменском городском округе. Миллионы лет назад здесь образовались месторождения пестроцветных глин, что предопределило судьбу этого края.

В новом выпуске подкаста «Путь-дорога» ведущие Лена Твердая и Герман Иванов расскажут, почему создатели формулы фарфора были такие несчастные, а история его производства не обошлась без кровопролития. Речь также пойдет о том, как сегодня живет народный промысел, о связанных с гжелью лайфхаках и почему некоторые предпочитают употреблять глину в пищу, а не только делать из нее посуду.

Тайм-коды выпуска:

0:55 — 6:03 - Что привело гжельский фарфор к расцвету

6:04 — 8:49 - Как гжель пережила революцию

8:50 — 12:51 - Как делают гжельский фарфор сегодня

12:52 — 15:09 - Кто ест глину на обед

15:10 — 17:12 - Про знаменитых поклонников гжели

17:13 — 18:48 - Что еще посмотреть в Гжели

Слушать новые выпуски подкаста «Путь-дорога» можно в любом удобном приложении:

Apple Podcast, Google Podcast, «Яндекс.Музыка», «ВКонтакте», CastBox, Overcast, Castro, YouTube или на сайте о туризме в Подмосковье «Путь-дорога».

По вопросам сотрудничества пишите на почту: podcast@riamo.ru.

Подкаст «Путь-дорога» — новый проект Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО). Ведущие Герман Иванов и Лена Твердая каждую неделю путешествуют по Подмосковью и делятся со слушателями своими впечатлениями. Кроме посещения достопримечательностей, Герман и Лена рассказывают о местах, где можно весело провести время с семьей и друзьями.

Основная цель проекта — показать, что Московская область многогранна и каждый человек может найти здесь развлечение по вкусу.

Ранее вышли выпуски подкаста про путешествия в Дмитров, Коломну, Серпухов, Павловский Посад, Зарайск, Жуковский, наукоград Пущино с радиообсерваторией, усадьбы Абрамцево, Мураново, Марфино, Вяземы, Захарово, дом-музей Чайковского в Клину, Саввино-Сторожевский монастырь в Звенигороде, музей «Зоя», музей Салтыкова-Щедрина в селе Спас-Угол, парк «Патриот», этнопарк «Кочевник».

Кроме того, можно послушать про староверов деревни Тураево, ферму «Северный олень», музеи города Пушкино, Приокско-Террасный заповедник, а также рассказы о яхтинге, гольфе, керлинге и дог-трекинге в Подмосковье.

Подкаст о подмосковном туризме «Путь-дорога»>>