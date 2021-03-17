РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 мар. Конкурс профессионального мастерства среди работников подведомственных учреждений социального обслуживания Московской области «Грани мастерства - 2021» пройдет в городском округе Мытищи 25 марта, говорится в сообщении окружного управления соцзащиты населения.

Ежегодно управление соцзащиты Мытищ в рамках муниципального конкурса профессионального мастерства «Мытищинские мастера» проводит конкурс среди работников государственных учреждений социального обслуживания «Грани мастерства». Основной целью конкурса является повышение эффективности и качества социального обслуживания граждан, выявление профессионально и творчески работающих специалистов, повышение значимости и престижности труда работников социальной сферы.

«В этом году в конкурсе примут участие социальные работники ГБУСО МО «Мытищинский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», которые будут бороться за звание «Лучший работник социального обслуживания»: Павлинова Елена Ивановна, Назина Анна Игоревна, Борисова Екатерина Николаевна, Никулина Оксана Владимировна», - говорится в сообщении.

Финальный этап конкурса состоится 25 марта в 12:00 в ГБУСО «Мытищинский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» по адресу: улица Троицкая, дом 9. В качестве почетных гостей приглашены представители общественной организаций горокруга.

«На суд жюри конкурсанты представят видеопортфолио с указанием направлений личностного роста и профессиональных аспектов деятельности, а также волонтерский дневник о непосредственном участии в волонтерской деятельности и конкретных видах оказанной помощи нуждающимся людям, в том числе в период пандемии Covid-19», - уточняется в сообщении.

Далее проведут мастер-классы по одному из видов активностей проекта «Активное долголетие в Подмосковье», которые впоследствии могут использоваться на занятиях с гражданами предпенсионного и пенсионного возраста, и выполнят тест на знание законодательства в области предоставления социального обслуживания. Участник конкурса, набравший наибольшее количество баллов, будет объявлен победителем.

После проведения церемонии награждения для всех участников запланировано праздничное чаепитие.