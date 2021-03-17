РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 мар. Центральная детская библиотека «Бригантина» Люберец 18 марта приглашает юных жителей на онлайн-мероприятия, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В 11:00 состоится выставка, посвященная воссоединению Крыма с Россией. В 12:00 «Кино и детская литература» - информационно-познавательная рубрика, посвященная экранизации повести Льва Кассиля «Улица младшего сына», - говорится в сообщении.

Присоединиться к мероприятиям можно в социальной сети Instagram.