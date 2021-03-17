РИАМО - 17 мар. Депутата Мосгордумы от партии «Яблоко», бывшего председателя партии Сергея Митрохина задержали в Москве, сообщает «Интерфакс».

Задержание произошло у здания Совета Федерации в центре Москвы. Депутата доставили в отделение полиции.

«Меня обвиняют в организации несанкционированного мероприятия», - сообщил Митрохин.

Он уточнил, что его задержали во время того, как он давал интервью. А на расстоянии от 50 м от него проходил одиночный пикет.

В Москве задержали участников форума «Объединенных демократов»>>