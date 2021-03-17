РИАМО - 17 мар. В Московском областном музее народных художественных промыслов, который расположен в селе Федоскино городского округа Мытищи, прошло торжественное гашение марок с изображением шкатулок из фондов музея, сообщает пресс-служба администрации округа.

Идея обратиться в Федеральное агентство связи возникла у сотрудников музея в преддверии 225-летнего юбилея промысла, который отмечался в прошлом году.

«Конечно, мы понимали, что у агентства большой выбор, ведь Россия – огромная страна с великой историей и множеством знаменательных дат, – поделился главный хранитель музея Сергей Першин. – Мы ликовали, когда в ответном письме Россвязь нас уведомила, что на заседании комиссии по государственным знакам почтовой оплаты принято положительное решение о выпуске в серии «Декоративно-прикладное искусство России» четырех марок с сюжетами Федоскинской лаковой миниатюры».

Почтовые марки, на которых изображены одни из лучших образцов – шкатулки «Чаепитие», «Жар-птица», «Руслан и Людмила» и «Иван да Марья» – выпущены ограниченным тиражом в 132 тысячи экземпляров. Сегодня, после церемонии торжественного гашения, они были официально введены в оборот как знак почтовой оплаты.

В церемонии, организованной управлением федеральной почтовой связи Московской области АО «Почта России», приняли участие начальник управления музейной деятельности, связей с общественностью и информационных ресурсов министерства культуры Московской области Юрий Зайцев, директор музея Борис Малоземов и начальник Дмитровского почтамта Дмитрий Дмитриев.

«Для нас это не просто почтовая марка, которую можно наклеить на открытку или конверт с письмом. Это еще возвращение к истокам и возможность рассказать всему миру о людях, которые сохраняют уникальный народный промысел. Это повод гордиться местом, где мы живем и работаем», – сказал Дмитрий Дмитриев, начальник Дмитровского почтамта, в ведении которого находятся четыре почтовых отделения, расположенных на территории городского округа Мытищи, в том числе в селе Федоскино.

Для мероприятия был также изготовлен штемпель первого дня, который действует только один день. Почтовые знаки, погашенные в день их выпуска, приобретают дополнительную филателистическую ценность. Участниками сегодняшнего события стали филателисты Подмосковья, которые стали одними из первых обладателями «федоскинских» марок.

«Первые марки с Федоскинскими лаковыми миниатюрами выпускались в 1977 году, – рассказал Сергей Першин. – В истории России сюжеты из фондов нашего музея на марках используется впервые. Их многие ждали. Интерес к Федоскину есть и в стране, и за ее пределами. Поэтому, считаю, что у марок большое будущее».