РИАМО - 17 мар. В текущем году из лесов Подмосковья планируется убрать 39 тыс. кубометров мусора, работы начнутся после того, как растает снег, сообщили в пресс-службе Московской областной думы.

По словам начальника управления судебного обеспечения и по работе с территориями комитета лесного хозяйства Московской области Сергея Савостина, с начала года прошло более 2 тысяч патрулирований в лесах. Инспекторы выявили 79 нарушений, выписали штрафы на общую сумму 8 млн руб нарушителям.

В 2020 году с земель лесфонда вывезли 36 тыс. кубометров мусора. Всего в Подмосковье с начала года выявили незаконных 357 свалок, 158 из которых уже ликвидировали. Большую роль в этом сыграли фотоловушки и рейды Госадмтехнадзора.

С марта в Подмосковье действуют новые правила обращения со строительным мусором. Все юридические лица должны будут получать разрешение на перемещение отходов строительства, реконструкции, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов. Устанавливается и требование о раздельном накоплении ОССиГ.

Также в планах правительства находится увеличение штрафов за незаконный сброс мусора.

«Точка — свалок нет!»: что будет с мусором в Подмосковье после закрытия полигонов>>