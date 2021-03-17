РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 17 мар. В подмосковных Котельниках обсудили вопросы предоставления финансовых мер поддержки бизнес-сообществам, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Глава городского округа Сергей Жигалкин обсудил с председателями бизнес-сообщества волнующие их вопросы предоставления финансовых мер поддержки. В бизнес-завтраке также приняли участие представители банка ВТБ и руководство областного фонда микрофинансирования.

«Сегодня, со своей стороны, мы должны помочь вам содействовать в получении мер поддержки. Именно для этого мы собираем круглые столы и бизнес-завтраки, чтобы услышать вас, понять, что вам необходимо, какая помощь нужна, и выявить проблематику для вашего дальнейшего развития. Важно, чтобы и вы взаимодействовали друг с другом, где-то находили индивидуальный подход», - сказал он.

Жигалкин отметил, что важно продолжать привлекать инвестиции, взаимодействовать друг с другом, создавать рабочие места и комфортные условия для ведения предпринимательской деятельности.

Очередной конкурс на получение субсидии в городском округе пройдет во втором полугодии. Ранее были предоставлены средства на модернизацию оборудования «АВК Велком», медицинского центра CMD, центра «Призма».

В Котельниках доля налогов, приходящаяся на малый и средний бизнес, составляет 35% от всех налогов, выплачиваемых предприятиями. Всего в округе свыше 2,2 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства.