РИАМО - 17 мар. В вечерний час пик на улицах и дорогах столицы образовались заторы в 7 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Затруднения в движении транспорта отмечаются на северо-западе, юго-западе, юго-востоке и востоке МКАД, а также почти по всей длине Третьего транспортного и Садового колец.

В центре машины заполнили Кремлевскую, Москворецкую, Болотную набережные, Рождественский бульвар, улицу Большая Дмитровка, Старосадский переулок.

К 20 часам ожидается снижение загруженности дорог до 6 баллов, к 21 часу – до 3 баллов.