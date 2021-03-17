РИАМО - 17 мар. На Симферопольском бульваре в Москве было восстановлено движение трамваев №№ 1, 3, 16, причиной сбоя была дорожная авария, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
ДТП случилось на Симферопольском бульваре в районе пересечения с Черноморским бульваром. Маршруты трамваев были изменены.
«Восстановлено движение трамваев на Симферопольском бульваре», – говорится в сообщении.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на Симферопольском и Черноморском бульварах сильных заторов нет.
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