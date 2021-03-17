РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 мар. Хоровой коллектив «Родничок» из городского округа Люберцы стал лауреатом III степени Международного фестиваля искусств «Зимний фейерверк», который проходил в режиме онлайн, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Занимаются юные исполнители в здании школы №28, где открыто отделение детской музыкальной школы №2.

«Жюри также отметило работу преподавателя коллектива. Екатерина Вечерина получила благодарность за личный вклад в развитие культуры и искусства», - говорится в сообщении.